Происшествия

Угроза минирования посольства США оказалась ложной

8 июля22:50

Угроза взрыва в здании посольства США на Новинском бульваре и в высотном жилом доме на Кудринской площади Москве не подтвердилась, передает ТАСС.

Уточняется, что здания проверены кинологами.

Ранее стало известно, что в понедельник вечером поступила информация о минировании двух объектов.

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ФОТО: Flickr
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