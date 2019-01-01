Угроза минирования посольства США оказалась ложной

Угроза взрыва в здании посольства США на Новинском бульваре и в высотном жилом доме на Кудринской площади Москве не подтвердилась, передает ТАСС.

Уточняется, что здания проверены кинологами.

Ранее стало известно, что в понедельник вечером поступила информация о минировании двух объектов.

