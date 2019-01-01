Происшествия
Ранее стало известно, что в понедельник вечером поступила информация о минировании двух объектов.
Угроза минирования посольства США оказалась ложной
8 июля22:50
Угроза взрыва в здании посольства США на Новинском бульваре и в высотном жилом доме на Кудринской площади Москве не подтвердилась, передает ТАСС.
Уточняется, что здания проверены кинологами.
Ранее стало известно, что в понедельник вечером поступила информация о минировании двух объектов.
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ФОТО: Flickr
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