Уголовное дело завели на мигранта, ударившего девушку за короткие шорты

Против мужчины, который ударил девушку из-за ее коротких шорт в Нахабино, завели уголовное дело по статье об экстремизме, сообщили в подмосковном ГСУ СК.

Избитая из-за шорт девушка рассказала подробности нападения

Инцидент произошел в Нахабино, где местной жительнице во время утренней пробежки мужчина причинил телесные повреждения.

Ранее пострадавшая рассказала, что мужчине, который ударил ее в лицо, не понравились слишком короткие шорты, в которых она совершала пробежку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Скриншот с видео
ТЕГИ:Уголовное ДелоМосковская ОбластьИзбиение

Горячие новости

Все новости

партнеры