Уголовное дело заведено после гибели трех подростков в водоеме на Ставрополье
Управление следственного комитета РФ по Ставропольскому краю возбубило уголовное дело после гибели трех подростков в водоеме в городе Невинномысске. Об этом сообщает «Интерфакс».
Дело возбуждено по статье 109 Уголовного кодекса «Причинение смерти по неосторожности».
По данным агентства, на месте происшествия работают следователи для установления обстоятельств случившегося. Ведутся поиски тел.
Ранее со ссылкой на региональные власти сообщалось, что дети на лодке пытались справиться с бурным течением реки. Позже лодка была обнаружена в перевернутом состоянии без детей.
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