Убивший 9 человек в казанской школе Галявиев этапирован в Петербург

Ильназ Галявиев, убивший девять человек в ходе нападения на школу в Казани, этапирован из Москвы в Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.

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Отмечается, что Галявиев был направлен в Петербург с целью проведения дополнительных экспертиз.

Трагедия произошла в Казани 11 мая. 19-летний Галявиев открыл стрельбу в местной гимназии, погибли семь детей и две учительницы. Ранее Галявиев назвал мотив, из-за которого он пошел на преступление.



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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:МоскваСанкт-Петербург
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