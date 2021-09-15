Убивший 9 человек в казанской школе Галявиев этапирован в Петербург

Отмечается, что Галявиев был направлен в Петербург с целью проведения дополнительных экспертиз.

Трагедия произошла в Казани 11 мая. 19-летний Галявиев открыл стрельбу в местной гимназии, погибли семь детей и две учительницы. Ранее Галявиев назвал мотив, из-за которого он пошел на преступление.





