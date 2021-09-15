Убивший 9 человек в казанской школе Галявиев этапирован в Петербург
Ильназ Галявиев, убивший девять человек в ходе нападения на школу в Казани, этапирован из Москвы в Петербург. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию.
Отмечается, что Галявиев был направлен в Петербург с целью проведения дополнительных экспертиз.
Трагедия произошла в Казани 11 мая. 19-летний Галявиев открыл стрельбу в местной гимназии, погибли семь детей и две учительницы. Ранее Галявиев назвал мотив, из-за которого он пошел на преступление.
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