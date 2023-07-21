У косметолога из Махачкалы, на дому у которой умерла пациентка, была плохая репутация

Близкий друг Мукминат Шабасовой из Махачкалы, которая умерла во время операции по увеличению ягодиц на дому, рассказал, что подруги отговаривали девушку от процедуры.

По его словам, у косметолог, которая взялась за операцию, после двухнедельного курса получила сертификат косметолога, до этого она была мастером по наращиванию ресниц. Как пишет «Газета.Ru», у нее была плохая репутация в Махачкале.

Погибшая девушка согласилась на процедуру на ягодицах из-за того, что «косметолог» была ее знакомой и доверяла ей. Мужчина также сообщил, что Мукминат за три дня до операции поднялась температура, была она и в день операции.

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До операции на ягодицах Мика, по словам ее близкого друга, исправляла губы, нос и подбородок. Все процедуры проходили под обезболивающим кремом. Но на этот раз ей ввели лидокаин, после этого за 15 минут девушки не стало.

В пресс-службе управления СК РФ по Дагестану накануне сообщили, что в Махачкале во время операции по увеличению ягодиц на дому скончалась 22-летняя девушка. Мукминат Шабасовой стало плохо вечером 19 июля после того, как ей ввели обезболивающий препарат. Девушка скончалась до приезда скорой помощи. Косметолог, которая проводила процедуру, на данный момент находится под подпиской о невыезде. Причину смерти предстоит установить судмедэкспертам.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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