У Канарских островов перехватили судно с 3,6 тонны гашиша

Национальная полиция Испании перехватила близ Канарских островов парусное судно с почти 3,6 тонны гашиша. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранителей.

Военные Венесуэлы и Франции перехватили корабль с 3,5 тонны кокаина

Операция была проведена совместно с испанскими налоговыми органами. Отмечается, что судно шло под флагом Испании.

В результате операции правоохранители задержали четырех членов экипажа парусника: гражданина Болгарии, гражданина Италии и двоих марокканцев.

Ранее военные Венесуэлы и Франции перехватили корабль с 3,5 тонны кокаина в 260 морских милях к юго-западу от Барбадоса, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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