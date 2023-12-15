У Канарских островов перехватили судно с 3,6 тонны гашиша
Национальная полиция Испании перехватила близ Канарских островов парусное судно с почти 3,6 тонны гашиша. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные правоохранителей.
Операция была проведена совместно с испанскими налоговыми органами. Отмечается, что судно шло под флагом Испании.
В результате операции правоохранители задержали четырех членов экипажа парусника: гражданина Болгарии, гражданина Италии и двоих марокканцев.
Ранее военные Венесуэлы и Франции перехватили корабль с 3,5 тонны кокаина в 260 морских милях к юго-западу от Барбадоса, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru