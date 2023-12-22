У экс-депутата Гольдмана арестовали имущество на 1,5 миллиарда рублей

У бывшего красноярского депутата Романа Гольдмана, который находится в розыске по делу о мошенничестве, арестовали имущество на 1,5 миллиарда рублей, сообщили в МВД.

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Правоохранители провели обыски у сотрудников группы компаний Гольдмана и членов его семьи. Кроме того, в красноярские суды направили материалы о наложении ареста на имущество, в том числе спецтехнику, на сумму свыше 700 миллионов рублей.

Также был отправлен запрос в Центробанк страны о предоставлении акта проверки кооператива Гольдмана для его дальнейшего использования при назначении экспертиз.

Ранее в отношении Гольдмана возбудили уголовное дело о мошенничестве. К правоохранителям обратились около тысячи пайщиков принадлежащего экс-депутату кредитного потребительского сельхозкооператива «Агро Вклад». Сумма ущерба составляет более миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: sobranie.infо / Законодательное собрание Красноярского края
ТЕГИ:ДепутатМошенничествоУголовное Дело

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