У экс-депутата Гольдмана арестовали имущество на 1,5 миллиарда рублей
У бывшего красноярского депутата Романа Гольдмана, который находится в розыске по делу о мошенничестве, арестовали имущество на 1,5 миллиарда рублей, сообщили в МВД.
Правоохранители провели обыски у сотрудников группы компаний Гольдмана и членов его семьи. Кроме того, в красноярские суды направили материалы о наложении ареста на имущество, в том числе спецтехнику, на сумму свыше 700 миллионов рублей.
Также был отправлен запрос в Центробанк страны о предоставлении акта проверки кооператива Гольдмана для его дальнейшего использования при назначении экспертиз.
Ранее в отношении Гольдмана возбудили уголовное дело о мошенничестве. К правоохранителям обратились около тысячи пайщиков принадлежащего экс-депутату кредитного потребительского сельхозкооператива «Агро Вклад». Сумма ущерба составляет более миллиарда рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru