У челябинского экспортера мяса в Катар и Саудовскую Аравию нашли сальмонеллу
23 июня 202317:20
Специалисты нашли сальмонеллу и листерию в мясных изделиях предприятий-экспортеров из Челябинской области и Приморья, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
В результате лабораторных исследований было принято решение ограничить поставки продукции компании в Катар и Саудовскую Аравию.
Также сообщается, что компания ООО "Ратимир" имеет разрешение на поставки в страны Африки и Азии. В ее продукции была обнаружена листерия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru