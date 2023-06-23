У челябинского экспортера мяса в Катар и Саудовскую Аравию нашли сальмонеллу

Специалисты нашли сальмонеллу и листерию в мясных изделиях предприятий-экспортеров из Челябинской области и Приморья, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В результате лабораторных исследований было принято решение ограничить поставки продукции компании в Катар и Саудовскую Аравию.

Также сообщается, что компания ООО "Ратимир" имеет разрешение на поставки в страны Африки и Азии. В ее продукции была обнаружена листерия.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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