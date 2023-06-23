У челябинского экспортера мяса в Катар и Саудовскую Аравию нашли сальмонеллу

Специалисты нашли сальмонеллу и листерию в мясных изделиях предприятий-экспортеров из Челябинской области и Приморья, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В результате лабораторных исследований было принято решение ограничить поставки продукции компании в Катар и Саудовскую Аравию.

Также сообщается, что компания ООО "Ратимир" имеет разрешение на поставки в страны Африки и Азии. В ее продукции была обнаружена листерия.