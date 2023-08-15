У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1

Европейский средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки у берегов Японии магнитудой 5,1, пишет РИА Новости.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на северо-востоке Афганистана

Землетрясение произошло в 20:07 мск. Эпицентр располагался в 278 километрах к юго-востоку от города Наха.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 36 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

В июле землетрясение зарегистрировали в Лянкяранском районе Азербайджана. Магнитуда подземных толчков составила 4,8, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗемлетрясениеЯпония

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