У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
15 августа 202321:30
Европейский средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземные толчки у берегов Японии магнитудой 5,1, пишет РИА Новости.
Землетрясение произошло в 20:07 мск. Эпицентр располагался в 278 километрах к юго-востоку от города Наха.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 36 километров. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
В июле землетрясение зарегистрировали в Лянкяранском районе Азербайджана. Магнитуда подземных толчков составила 4,8, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru