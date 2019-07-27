У берегов Азербайджана затонул иранский корабль
27 июля00:35
У азербайджанского порта Ленкорань затонул грузовой корабль «Шабахенг» под иранским флагом, сообщает RT.
Экипаж спасён.
На месте происшествия работали два вертолёта МЧС Азербайджана и сторожевой корабль Госпогранслужбы.
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ФОТО: Нефтедобыча в Иране. Фото с сайта hubs.ua
ТЕГИ:Иран
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