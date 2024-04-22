«Твой сын в Дубае!»: Жительница затопленного Орска раскритиковала мэра

Жительница затопленного города Орск раскритиковала главу населенного пункта Василия Козупицу, сообщает Baza.

Она пришла на встречу с мэром, и эмоционально заявила о претензии к властям. По ее словам, на протяжении двух недель в городе нет воды, при этом до властей нет возможности дозвониться. По словам женщины, она до сих пор не получила обещанную материальную помощь.

На видеокадрах она заявляет, что ее муж погиб во время спецоперации, а Козупица «прикрывает свою жопу» и «все у него хорошо». «Ты стоишь в чистых штанах, а твой сын в Дубае! Не стыдно?», — возмутилась местная жительница.

На фоне природных катаклизмов в российских регионах в центре внимания общественности оказались сразу два чиновника, которые «подставились» из-за своих детей.

Ранее в СМИ появилось видео, записанное сыном чиновника, под названием «Илья Дёмкин и его доброе утро на Бали», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

