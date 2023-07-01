Туристический автобус с 40 людьми перевернулся в Карелии
1 июля 202316:45
Туристический автобус, в салоне которого находилось 40 человек, перевернулся в Карелии, сообщили в МВД.
Уточняется, что в результате инцидента пострадали четыре человека.
Медики осмотрели пострадавших. На месте работают экстренные службы, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Ранее восемь туристов из Краснодарского края, которые перестали выходить на связь во время спуска в поселок Архыз в Карачаево-Черкесии, были обнаружены спасателями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru