Туристический автобус с 40 людьми перевернулся в Карелии

Туристический автобус, в салоне которого находилось 40 человек, перевернулся в Карелии, сообщили в МВД.

Польский турист напал на россиянина в египетском отеле

Уточняется, что в результате инцидента пострадали четыре человека.

Медики осмотрели пострадавших. На месте работают экстренные службы, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

Ранее восемь туристов из Краснодарского края, которые перестали выходить на связь во время спуска в поселок Архыз в Карачаево-Черкесии, были обнаружены спасателями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеКарелияТуристыАвтобус

Горячие новости

Все новости

партнеры