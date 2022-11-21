Турецкий Каркамыш подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии
Город Каркамыш в Турции подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии. Об этом сообщает телеканал Haberturk.
По данным СМИ, в направлении турецкого города было выпущено четыре ракеты. Отмечается, что Каркамыш атаковали члены запрещенных в Турции Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны».
Один из снарядов попал в здание школы, также были повреждены два дома и грузовик на пограничном переходе у границы с Сирией. В результате обстрела есть раненые.
Как сообщил губернатор провинции Газиантеп Давут Гюль, по Каркамышу выпустили 5 ракет, жертвами нападения стали 2 человека, еще 6 получили ранения.
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