Турецкий Каркамыш подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии

Город Каркамыш в Турции подвергся ракетному обстрелу со стороны Сирии. Об этом сообщает телеканал Haberturk.

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По данным СМИ, в направлении турецкого города было выпущено четыре ракеты. Отмечается, что Каркамыш атаковали члены запрещенных в Турции Рабочей партии Курдистана и «Сил народной самообороны».

Один из снарядов попал в здание школы, также были повреждены два дома и грузовик на пограничном переходе у границы с Сирией. В результате обстрела есть раненые.

Как сообщил губернатор провинции Газиантеп Давут Гюль, по Каркамышу выпустили 5 ракет, жертвами нападения стали 2 человека, еще 6 получили ранения.

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
ТЕГИ:ОбстрелСирияТурция
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