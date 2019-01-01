Троицкому грозит 15 суток ареста
Сотрудники полиции привлекли к административной ответственности 53-летнего лидера трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергея «Паука» Троицкого за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».
Инцидент произошел накануне в деревне Беляниново на улице Центральной был установлен автомобиль. Троицкий отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования.
По данной статье Троицкому может грозить административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере до 30 тысяч руб. Полиция уже направила материалы в суд.
Сергей Евгеньевич Троицкий (сценический псевдоним — «Паук»)— советский и российский музыкант, создатель и лидер трэш-метал группы «Коррозия Металла» (с 1984 года), автор музыки и песен, писатель, художник, продюсер контркультурных СМИ: журнал и телешоу «Железный Марш», шоумен, музыкальный продюсер, общественно-политический деятель.
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