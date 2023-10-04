Три села в Курской области остались без электричества после обстрела

В селе Плёхово в нескольких домовладениях повреждены фасады, заборы и хозяйственные постройки, а также автомобиль. Власти региона пообещали помочь владельцам повреждённого имущества.

Более 50 домов и хозяйственных построек повреждены после обстрела ВСУ брянского поселка Климово. Об этом ранее сегодня сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

