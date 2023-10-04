Три села в Курской области остались без электричества после обстрела
Сёла Гуево, Плёхово и Горналь в Курской области остались без электроснабжения после обстрела со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своём Telegram-канале. По словам главы региона, в Гуево зафиксированы повреждения жилых домов.
Аварийные бригады ведут восстановительные работы.
В селе Плёхово в нескольких домовладениях повреждены фасады, заборы и хозяйственные постройки, а также автомобиль. Власти региона пообещали помочь владельцам повреждённого имущества.
Более 50 домов и хозяйственных построек повреждены после обстрела ВСУ брянского поселка Климово. Об этом ранее сегодня сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru