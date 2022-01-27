Три человека пострадали в результате перестрелки в Калининграде
Неизвестные устроили стрельбу из травматического оружия в Калининграде, в результате пострадали три человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника пресс-службы УМВД области Светлану Поставничую.
Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером на улице 9 апреля. Стрельба началась в ходе дорожного конфликта между водителями и пассажирами двух автомобилей.
«По предварительным данным, пострадали трое мужчин. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход оперативных мероприятий взят на особый контроль руководством областного УМВД», — сообщила Поставничая.
Как сообщают местные СМИ, между площадью Василевского и улицей 9 Апреля черный внедорожник автомобиль Toyota, после чего произошел конфликт и началась стрельба.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, один из пострадавших получил ранение в области лопатки, у другого — проникающее ранение в грудную клетку, он находится в реанимации.
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