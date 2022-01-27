Три человека пострадали в результате перестрелки в Калининграде

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером на улице 9 апреля. Стрельба началась в ходе дорожного конфликта между водителями и пассажирами двух автомобилей.

«По предварительным данным, пострадали трое мужчин. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход оперативных мероприятий взят на особый контроль руководством областного УМВД», — сообщила Поставничая.

Как сообщают местные СМИ, между площадью Василевского и улицей 9 Апреля черный внедорожник автомобиль Toyota, после чего произошел конфликт и началась стрельба.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, один из пострадавших получил ранение в области лопатки, у другого — проникающее ранение в грудную клетку, он находится в реанимации.

