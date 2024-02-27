Три человека пострадали при обстреле ВСУ брянского поселка Суземка
Трое мирных жителей брянской Суземки ранены в результате украинского обстрела центра населенного пункта, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.
По его словам, один пострадавший получил тяжелое ранение, у двоих граждан врачи зафиксировали ранения средней тяжести.
Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь, отметил Богомаз.
Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округаБелгородской области. Погибли три человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru