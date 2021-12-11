Три человека пострадали при обрушении на железном руднике в Кемеровской области

Три человека пострадали при обрушении участка горных выработок на Таштагольском железном руднике в Кемеровской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

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По словам собеседник агентства, в ночь на пятницу на небольшом участке рудника произошло локальное обрушение, под него попали трое рабочих.

«С травмами они госпитализированы. Остальные рабочие были эвакуированы, они не пострадали», — добавил источник.

По данным местных СМИ, обрушение могло быть связано с землетрясением. Утром в пятницу единая геофизическая служба СО РАН зафиксировала в Кузбассе подземные толчки магнитудой 2,9.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеОбрушениеКемеровская Область
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