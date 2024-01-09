Три человека пострадали после удара БПЛА по ТЭК в Орле

Ранее во вторник, 9 января, он сообщил, что на объект ТЭК в Орле упали два украинских беспилотника. Возникшее в результате возгорание локализовали пожарные.

Позднее Клычков сообщил о третьем беспилотнике, который упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект. В результате этого крушения никто не пострадал.

