Три человека пострадали после удара БПЛА по ТЭК в Орле

Трое человек пострадали в результате атаки украинских дронов по объектам топливно-энергетический комплекса (ТЭК) в Орловской области. Это уточнил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале. По его словам, люди получили ранения средней степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Еще двое человек от госпитализации отказались, добавил губернатор.

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Ранее во вторник, 9 января, он сообщил, что на объект ТЭК в Орле упали два украинских беспилотника. Возникшее в результате возгорание локализовали пожарные.

Позднее Клычков сообщил о третьем беспилотнике, который упал в районе поселка Малая Саханка Орловского муниципального округа на нежилой объект. В результате этого крушения никто не пострадал.

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ФОТО: Департамент строительства Москвы
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