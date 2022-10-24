Три человека погибли при стрельбе в школе США
24 октября 202221:59
Не менее трех человек погибли в результате стрельбы в одной из школ Сент-Луиса (штат Миссури, США). Об этом сообщает Fox News.
Еще 8 человек пострадали, их доставили в больницу.
Отмечается, что стрелявший был застрелен полицией. Начато расследование произошедшего.
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24 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru