Три человека погибли при стрельбе в школе США

Не менее трех человек погибли в результате стрельбы в одной из школ Сент-Луиса (штат Миссури, США). Об этом сообщает Fox News.

В московском баре произошла стрельба

Еще 8 человек пострадали, их доставили в больницу.

Отмечается, что стрелявший был застрелен полицией. Начато расследование произошедшего.



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Фото: twitter.com/LBFD
ТЕГИ:СтрельбаСША
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