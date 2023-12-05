Три человека погибли на Кубани при столкновении бензовоза и микроавтобуса

Смертельное ДТП с тремя погибшими произошло на Маевском шоссе в городе Славянск-на-Кубани 5 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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По данным ведомства, в результате столкновения бензовоза КамАЗ и микроавтобуса Iveco погибли оба водителя, а также один пассажир. Ещё семь человек были госпитализированы.

"На место происшествия выехал Славянский межрайонный прокурор для координации деятельности специальных служб и правоохранительных органов", - указали в прокуратуре.

Ранее пять автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве, в результате два человека погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал прокуратуры Краснодарского Края
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