Три человека погибли на Кубани при столкновении бензовоза и микроавтобуса

По данным ведомства, в результате столкновения бензовоза КамАЗ и микроавтобуса Iveco погибли оба водителя, а также один пассажир. Ещё семь человек были госпитализированы.

"На место происшествия выехал Славянский межрайонный прокурор для координации деятельности специальных служб и правоохранительных органов", - указали в прокуратуре.

Ранее пять автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве, в результате два человека погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

