Три человека погибли на Кубани при столкновении бензовоза и микроавтобуса
Смертельное ДТП с тремя погибшими произошло на Маевском шоссе в городе Славянск-на-Кубани 5 декабря, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По данным ведомства, в результате столкновения бензовоза КамАЗ и микроавтобуса Iveco погибли оба водителя, а также один пассажир. Ещё семь человек были госпитализированы.
"На место происшествия выехал Славянский межрайонный прокурор для координации деятельности специальных служб и правоохранительных органов", - указали в прокуратуре.
Ранее пять автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве, в результате два человека погибли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru