Три человека погибли из-за взрыва гранаты во дворе дома под Воронежем

По информации СМИ, инцидент произошел во дворе частного дома в городе Россошь. По предварительной информации, взрыв произошел случайно — из-за небрежного обращения с боеприпасом.

Местные пишут в соцсетях, что погибшие – военнослужащие из одного подразделения: командир батальона и его заместители. Официально информация пока не подтверждена.

Ранее взрыв произошел на четвертом этаже дома в поселке Семендер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

