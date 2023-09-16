Три человека погибли из-за взрыва гранаты во дворе дома под Воронежем

Трое мужчин погибли в результате взрыва гранаты во дворе дома в Воронежской области, сообщает Telegram-канал Baza.

Два человека пострадали при взрыве на Курганском машиностроительном заводе

По информации СМИ, инцидент произошел во дворе частного дома в городе Россошь. По предварительной информации, взрыв произошел случайно — из-за небрежного обращения с боеприпасом.

Местные пишут в соцсетях, что погибшие – военнослужащие из одного подразделения: командир батальона и его заместители. Официально информация пока не подтверждена.

Ранее взрыв произошел на четвертом этаже дома в поселке Семендер, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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