Травматолог назвал чудом падении школьницы с 22 этажа, после которого она выжила

Завкафедрой травматологии и ортопедии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) Валентин Неверов заявил, что восьмикласснице, упавшей с 22 этажа многоэтажки и выжившей, повезло. Участница «вписки» с алкоголем, которую устроили подростки на Загорьевской улице в Москве, получила несколько ссадин, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Ребенок выпал из окна школы в Петербурге

«Тут надо изучать всё: куда она упала, задевала ли при полёте ветки деревьев или какие-то выступающие предметы, приземлилась на сугроб высокий со снегом. Это всё нужно смотреть в конкретном случае. Но это чудо. Господь Бог, видимо, там её поддерживал во время падения. Никакими другими причинами, что она осталась жива, я объяснить не могу», — признался Неверов в беседе с «5 каналом».

Ранее стало известно, что восьмиклассница, участвуя в вечеринке, будучи в легком алкогольном опьянении, решила перелезть на соседний балкон, но сорвалась и упала в сугроб. Также известно, что девушка за неделю до происшествия выписалась из больницы, попав туда из-за депрессии.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МоскваПроисшествиеПодростки
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