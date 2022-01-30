Травматолог назвал чудом падении школьницы с 22 этажа, после которого она выжила

«Тут надо изучать всё: куда она упала, задевала ли при полёте ветки деревьев или какие-то выступающие предметы, приземлилась на сугроб высокий со снегом. Это всё нужно смотреть в конкретном случае. Но это чудо. Господь Бог, видимо, там её поддерживал во время падения. Никакими другими причинами, что она осталась жива, я объяснить не могу», — признался Неверов в беседе с «5 каналом».

Ранее стало известно, что восьмиклассница, участвуя в вечеринке, будучи в легком алкогольном опьянении, решила перелезть на соседний балкон, но сорвалась и упала в сугроб. Также известно, что девушка за неделю до происшествия выписалась из больницы, попав туда из-за депрессии.

