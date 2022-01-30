Травматолог назвал чудом падении школьницы с 22 этажа, после которого она выжила
Завкафедрой травматологии и ортопедии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) Валентин Неверов заявил, что восьмикласснице, упавшей с 22 этажа многоэтажки и выжившей, повезло. Участница «вписки» с алкоголем, которую устроили подростки на Загорьевской улице в Москве, получила несколько ссадин, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
«Тут надо изучать всё: куда она упала, задевала ли при полёте ветки деревьев или какие-то выступающие предметы, приземлилась на сугроб высокий со снегом. Это всё нужно смотреть в конкретном случае. Но это чудо. Господь Бог, видимо, там её поддерживал во время падения. Никакими другими причинами, что она осталась жива, я объяснить не могу», — признался Неверов в беседе с «5 каналом».
Ранее стало известно, что восьмиклассница, участвуя в вечеринке, будучи в легком алкогольном опьянении, решила перелезть на соседний балкон, но сорвалась и упала в сугроб. Также известно, что девушка за неделю до происшествия выписалась из больницы, попав туда из-за депрессии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,7 млн+121 тыс. / сут.
Умерли
331 тыс.+617 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+28 944 / сут.
- Травматолог назвал чудом падении школьницы с 22 этажа, после которого она выжила
- Вирусолог Семенов: Зараженный «омикроном» распространяет вирус через несколько часов
- Гимнаст Артур Далалоян опроверг уход из большого спорта
- В Москве предложили ввести генетическую регистрацию мигрантов
- Не жесткая удаленка. Школьникам придется вакцинироваться
- В Минпросвещения прокомментировали переход школ на удаленку
- «Никогда не подводил никого». Коллеги вспоминают Леонида Куравлева
- Официальный Лондон грозит санкциями «российским олигархам»
- Легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 «Байкал» совершил успешный первый полет
- Гинцбург: Ревакцинированные «Спутником Лайт» 3 месяца на 100% защищены от омикрона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru