Топ-менеджер связанной с дочерью Назарбаева компании покончил с собой
Погиб топ-менеджер казахстанской компании «Оператор РОП» Руслан Шамшиев, по предварительным данным, он совершил самоубийство. Об этом сообщает «Sputnik.Казахстан» со ссылкой на департамент полиции Нур-Султана.
«По факту обнаружения тела мужчины отделом полиции района "Есиль" возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса ("Доведение до самоубийства"). В настоящее время в целях обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия», — подчеркнули в правоохранительных органах.
Ранее председатель правления «Оператора РОП» Медет Кумаргалиев был задержан по подозрению в участии в коррупционных преступлениях. Кроме того, по подозрению в коррупции задержали замминистра экологии Ахметжана Примкулова, отмечает RT.
Компания «Оператор РОП» взимает утилизационные сборы и реализует принцип расширенных обязательств производителей Казахстана. СМИ связывают предприятие с дочерью экс-президента республики Нурсултана Назарбаева Алией.
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