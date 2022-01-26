Топ-менеджер связанной с дочерью Назарбаева компании покончил с собой

Погиб топ-менеджер казахстанской компании «Оператор РОП» Руслан Шамшиев, по предварительным данным, он совершил самоубийство. Об этом сообщает «Sputnik.Казахстан» со ссылкой на департамент полиции Нур-Султана.

Замминистра экологии задержан в Казахстане по подозрению в коррупции

«По факту обнаружения тела мужчины отделом полиции района "Есиль" возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса ("Доведение до самоубийства"). В настоящее время в целях обеспечения полноты и объективности расследования проводятся необходимые следственные действия», — подчеркнули в правоохранительных органах.

Ранее председатель правления «Оператора РОП» Медет Кумаргалиев был задержан по подозрению в участии в коррупционных преступлениях. Кроме того, по подозрению в коррупции задержали замминистра экологии Ахметжана Примкулова, отмечает RT.

Компания «Оператор РОП» взимает утилизационные сборы и реализует принцип расширенных обязательств производителей Казахстана. СМИ связывают предприятие с дочерью экс-президента республики Нурсултана Назарбаева Алией.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:СамоубийствоКазахстан
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