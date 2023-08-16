Тело мужчины нашли в фонтане в центре Екатеринбурга
Тело мужчины обнаружили в фонтане «Каменный цветок» в центре Екатеринбурга. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.
По предварительным данным полиции, смерть не носит криминального характера: следов насилия на теле не нашли, пишет RT. Проводится судмедэкспертиза.
Как сообщает портал E1.RU со ссылкой на очевидцев, погибшему было около 25 лет. У места ЧП остались велосипед и вещи мужчины.
«Человеку резко стало плохо, возможно, оторвался тромб или остановилось сердце. Он упал в воду», — указал источник издания, отметив, что причина смерти пока неизвестна.
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