Танкер столкнулся с рыбацкой лодкой в Ростове-на-Дону

Сообщается, что в районе железнодорожного моста через реку Дон танкер столкнулся с моторной лодкой, в которой находились трое рыбаков.

В ведомстве заявили, что теперь правовая оценка будет дана действиям капитана танкера, а также пассажирам лодки.

