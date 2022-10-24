Танкер столкнулся с рыбацкой лодкой в Ростове-на-Дону

Танкер столкнулся с рыбацкой лодкой в Ростове-на-Дону, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье утром.

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Сообщается, что в районе железнодорожного моста через реку Дон танкер столкнулся с моторной лодкой, в которой находились трое рыбаков.

В ведомстве заявили, что теперь правовая оценка будет дана действиям капитана танкера, а также пассажирам лодки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Следственный КомитетАварияРостов-на-Дону
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