Танкер столкнулся с рыбацкой лодкой в Ростове-на-Дону
Танкер столкнулся с рыбацкой лодкой в Ростове-на-Дону, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, передает РИА Новости.
Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье утром.
Сообщается, что в районе железнодорожного моста через реку Дон танкер столкнулся с моторной лодкой, в которой находились трое рыбаков.
В ведомстве заявили, что теперь правовая оценка будет дана действиям капитана танкера, а также пассажирам лодки.
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