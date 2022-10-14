Съёмочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в ДНР

Телеканал «Звезда» сообщил, что его съёмочная группа попала под обстрел в районе посёлка Невельское в Донецкой народной республике.

«Наши все целы»: Журналисты RT попали под ракетный удар по гостинице в Херсоне

По словам корреспондента Романа Закурдаева, инцидент произошёл после завершения съёмки на позициях, которые были недавно отбиты у бойцов ВСУ.

«Мы спустились в блиндаж и там пережидали обстрел. Было как минимум 7-8 прилетов, все они ложились рядом, примерно в 20-30 метрах, по ощущениям. Дождались паузы, выбежали из блиндажа и сели в машину и быстро уехали с этой позиции. Никто не пострадал», - рассказал корреспондент.

Ранее в Горловке во время организации голосования под обстрел ВСУ попала группа избирательной комиссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияТелеканалыОбстрелДНР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры