Съёмочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в ДНР

По словам корреспондента Романа Закурдаева, инцидент произошёл после завершения съёмки на позициях, которые были недавно отбиты у бойцов ВСУ.

«Мы спустились в блиндаж и там пережидали обстрел. Было как минимум 7-8 прилетов, все они ложились рядом, примерно в 20-30 метрах, по ощущениям. Дождались паузы, выбежали из блиндажа и сели в машину и быстро уехали с этой позиции. Никто не пострадал», - рассказал корреспондент.

Ранее в Горловке во время организации голосования под обстрел ВСУ попала группа избирательной комиссии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».