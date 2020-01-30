«Сядут оба!» Психиатр-криминалист об ответственности за секс с семиклассницей

В башкирском городе Нефтекамске 50-летний мужчина задержан за секс со школьницей. По предварительным данным, секс по обоюдному согласию между взрослым мужчиной и 13-летней девочкой, ученицей седьмого класса, произошел еще в прошлом году, 8 декабря. Сотрудники отдела уголовного розыска узнали об инциденте в середине января. Они выяснили, что все случилось поздней ночью в квартире предполагаемого педофила.

Полицейские доставили подозреваемого в следственный отдел Нефтекамска. Во время допроса задержанный во всем сознался. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». На время следствия мужчину взяли под стражу.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в беседе с НСН заявил, что уголовное наказание в случае секса по обоюдному согласию может ждать не только 50-летнего мужчину, но и саму семиклассницу.