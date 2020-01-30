«Сядут оба!» Психиатр-криминалист об ответственности за секс с семиклассницей
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН рассказал о том, какая уголовная ответственность грозит 50-летнему мужчине и семикласснице из Нефтекамска.
В башкирском городе Нефтекамске 50-летний мужчина задержан за секс со школьницей. По предварительным данным, секс по обоюдному согласию между взрослым мужчиной и 13-летней девочкой, ученицей седьмого класса, произошел еще в прошлом году, 8 декабря. Сотрудники отдела уголовного розыска узнали об инциденте в середине января. Они выяснили, что все случилось поздней ночью в квартире предполагаемого педофила.
Полицейские доставили подозреваемого в следственный отдел Нефтекамска. Во время допроса задержанный во всем сознался. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье «половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». На время следствия мужчину взяли под стражу.
Психиатр-криминалист Михаил Виноградов в беседе с НСН заявил, что уголовное наказание в случае секса по обоюдному согласию может ждать не только 50-летнего мужчину, но и саму семиклассницу.
«Здесь вопрос один: было ли насилие или был только уговор? Если физического насилия не было, по обоюдному согласию, то он получит свой срок, как педофил. А если были угрозы и было физическое насилие, тогда он получит значительно больше. Там уже как суд решит. А вообще сексуальные отношения с лицом, не достигшим зрелости, - десять лет. Если девочка будет говорить, что по согласию, то все равно ему дадут десять лет. А если она будет настаивать на том, что он ей угрожал, пугал или что-то еще, тогда он получит больше. Здесь большой вопрос: это у девочки первый мужчина в ее жизни или нет? Если первый, то адвокаты могут сказать, что она не понимала, не знала. А если не первый, то по полной программе и ему сидеть, и ей. Но ей в колонии детской», - заключил собеседник НСН.
Ранее НСН привела мнение бывшего министра просвещения РФ Ольги Васильевой о том, что сексуальным воспитанием детей должны заниматься только родители. На вопрос журналистов о возможном сексуальном просвещении в школах она ответила отрицательно. Васильева подчеркнула, что семья должна играть в этом вопросе главенствующую роль.
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