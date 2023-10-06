Свердловский суд на месяц сократил срок депутату за участие в спецоперации

Свердловский областной суд смягчил наказание депутату гордумы Алапаевска Илье Чижу по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В качестве смягчающих обстоятельств судья принял во внимание участие осужденного в военной операции на Украине и его боевые награды.

По итогам апелляции срок назначенного судом первой инстанции наказания был сокращен на один месяц, до одного года 11 месяцев, сообщила в телеграм-канале пресс-служба суда.

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В суде уточнили, что Чиж находится в розыске.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в апреле 2022 года. Чиж на машине проезжал мимо группы молодых людей, один из которых притворился, что автомобиль депутата наехал на его ногу. Депутат ответил нанесением не менее двух ударов по голове и туловищу незнакомца, почле чего напал на его 19-летнего брата. У пострадавшего обнаружили перелом свода черепа с ушибом головного мозга.

2 июня 2023 года суд назначил Чижу наказание в виде двух лет колонии общего режима.




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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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