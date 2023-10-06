Свердловский суд на месяц сократил срок депутату за участие в спецоперации
Свердловский областной суд смягчил наказание депутату гордумы Алапаевска Илье Чижу по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В качестве смягчающих обстоятельств судья принял во внимание участие осужденного в военной операции на Украине и его боевые награды.
По итогам апелляции срок назначенного судом первой инстанции наказания был сокращен на один месяц, до одного года 11 месяцев, сообщила в телеграм-канале пресс-служба суда.
В суде уточнили, что Чиж находится в розыске.
По данным прокуратуры, инцидент произошел в апреле 2022 года. Чиж на машине проезжал мимо группы молодых людей, один из которых притворился, что автомобиль депутата наехал на его ногу. Депутат ответил нанесением не менее двух ударов по голове и туловищу незнакомца, почле чего напал на его 19-летнего брата. У пострадавшего обнаружили перелом свода черепа с ушибом головного мозга.
2 июня 2023 года суд назначил Чижу наказание в виде двух лет колонии общего режима.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вирус африканской чумы свиней обнаружили в колбасе на территории Югры
- СМИ: В Узбекистане у Кевина Спейси выявили дисциркуляторную энцефалопатию
- Депутат Рады обозвал коллегу петухом и порвал ему штаны
- Свердловский суд на месяц сократил срок депутату за участие в спецоперации
- Футболисту Погба грозит 4 года дисквалификации из-за допинга
- «Глупость какая!»: Николай Дроздов опроверг информацию, что у него рак
- Орбан заявил, что Европейский Союз «изнасиловал» Венгрию и Польшу
- Российский МиГ-31 сопроводил американский «Посейдон» над Норвежским морем
- ВКС России за неделю уничтожили четыре украинских военных самолета
- Медики определили нехарактерные признаки штамма COVID-19 «пирола»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru