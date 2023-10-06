Свердловский суд на месяц сократил срок депутату за участие в спецоперации

Свердловский областной суд смягчил наказание депутату гордумы Алапаевска Илье Чижу по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. В качестве смягчающих обстоятельств судья принял во внимание участие осужденного в военной операции на Украине и его боевые награды.

По итогам апелляции срок назначенного судом первой инстанции наказания был сокращен на один месяц, до одного года 11 месяцев, сообщила в телеграм-канале пресс-служба суда.