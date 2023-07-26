Судно с тремя тысячами автомобилей горит у побережья Нидерландов

По данным СМИ, в результате пожара погиб один человек и еще 16 пострадали.



По предварительным данным, пожар начался в одном из электромобилей на корабле. Уточняется, что потушить огонь пока не удается.

Ранее стало известно, что на железнодорожной станции под Рязанью загорелись вагоны с серой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

