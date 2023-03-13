Суд в Москве определил наказание для «стриптизёров» в метро. Видео

Тверской районный суд Москвы признал виновными в нарушении общественного порядка шестерых молодых пассажиров метрополитена, которые сняли одежду в вагоне поезда. Об этом информирует официальный сайт столичного главка МВД.

Речь идёт о троих молодых людях и троих девушках. Пятеро нарушителей получили административное наказание в виде ареста на сроки от 12 до 14 суток. Ещё один «стриптизёр» оштрафован. Инцидент имел место на Замоскворецкой линии подземки.

Видео раздетых пассажиров было опубликовано в интернете. Как уточнили в полиции, установленным нарушителям от 19 до 29 лет. На них составлены протоколы о мелком хулиганстве. При этом в публичном раздевании принимали участие еще несколько человек, сотрудники полиция устанавливают их личности я для привлечения к ответственности.

Столичный главк МВД публикует видео допроса задержанных. Некоторые утверждают, что мотивом к поступку послужил проигранный спор, и заявляют, что раскаиваются в содеянном.