Суд приговорил москвича к 10 годам колонии за госизмену

По решению суда москвичу, который пытался вступить в признанную экстремистской и запрещённую в РФ организацию «Правый сектор», было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, Владыко на три года запретили заниматься администрированием сайтов и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Ранее Мосгорсуд признал виновным по статье «госизмена» профессора МФТИ, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина, назначив ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

