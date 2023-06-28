Суд приговорил москвича к 10 годам колонии за госизмену

Второй Западный окружной военный суд признал жителя Москвы Ярослава Владыко виновным в приготовлении к госизмене и участии в экстремистской организации, сообщает ТАСС.

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По решению суда москвичу, который пытался вступить в признанную экстремистской и запрещённую в РФ организацию «Правый сектор», было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Кроме того, Владыко на три года запретили заниматься администрированием сайтов и оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Ранее Мосгорсуд признал виновным по статье «госизмена» профессора МФТИ, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина, назначив ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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