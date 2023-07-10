Суд отправил в СИЗО мужчин, обливших зеленкой адвоката Елену Пономареву

Кунцевский районный суд Москвы отправил в СИЗО злоумышленников, обливших зелёнкой адвоката Елену Пономареву, пишут «Известия».

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По решению суда, мужчины, напавшие на женщину на Рублевском шоссе, арестовали на два месяца - до 7 сентября.

Ранее в полиции заявили, что напавшие в Москве на Елену Пономареву мужчины были задержаны в Санкт-Петербурге, помощь столичным стражам порядка оказали коллеги из Северной столицы.

В Адвокатской палате Московской области заявили, что из-за того, что женщину облили зелёнкой, у неё пострадала сетчатка глаз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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