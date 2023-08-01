Суд освободил из под стражи мать похитителя девушки из Челябинской области
Центральный районный суд Челябинска отказал не стал арестовывать Валентину Ческидову — мать Владимира Ческидова, который похитил девушку и 14 лет удерживал её в плену, сообщает ТАСС.
По версии следствия, 72-летняя женщина знала о действиях сына, так как жила вместе с ним. Однако Ческидова заявила, что девушка, которую с 2009 года держали в плену, якобы жила с ними «по своей воле».
«У нас все двери раскрыты — проходите, выбегай», - подчеркнула она, отказавшись признавать вину.
Ранее Центральный районный суд Челябинска арестовал до 30 сентября Владимира Ческидова. Его обвиняют в похищении и изнасилованиях девушки, которую он 14 лет держал в плену, а также убийстве человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин встретился с председателем Совета Федерации Матвиенко
- Люди прыгают из окон: Сильный пожар разошелся в многоэтажке в казахстанской Алма-Ате
- Суд освободил из под стражи мать похитителя девушки из Челябинской области
- В Нигере назвали Россию серьёзным партнёром
- Певицу Монеточку вновь оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента
- Послов Дании и Швеции вызвали в МИД Индонезии из-за сожжений Корана
- Актер Юрий Назаров подтвердил, что находится в больнице
- Адвокат Калинов заявил, что избившие Шабалкина могут получить до 12 лет тюрьмы
- Мать челябинского маньяка не признала свою вину
- В Киеве с монумента «Родина-мать» демонтировали серп и молот
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru