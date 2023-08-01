Суд освободил из под стражи мать похитителя девушки из Челябинской области

Центральный районный суд Челябинска отказал не стал арестовывать Валентину Ческидову — мать Владимира Ческидова, который похитил девушку и 14 лет удерживал её в плену, сообщает ТАСС.

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По версии следствия, 72-летняя женщина знала о действиях сына, так как жила вместе с ним. Однако Ческидова заявила, что девушка, которую с 2009 года держали в плену, якобы жила с ними «по своей воле».

«У нас все двери раскрыты — проходите, выбегай», - подчеркнула она, отказавшись признавать вину.

Ранее Центральный районный суд Челябинска арестовал до 30 сентября Владимира Ческидова. Его обвиняют в похищении и изнасилованиях девушки, которую он 14 лет держал в плену, а также убийстве человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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