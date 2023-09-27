Суд арестовал жителя Томской области, убившего женщину-фельдшера

Отмечается, что задержанный признал свою вину и дал показания, подтвердившиеся в ходе проверки на месте преступления.

Отмечается, что погибшая оказала медпомощь знакомому фигуранта, после чего между врачом и злоумышленником возник конфликт. В ходе него преступник ударил медика головой о стену надворного строения и ушел спать.

Тело фельдшера была найдено вечером 25 сентября в лесу поблизости от села с многочисленными телесными повреждениями.

Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга на один месяц и 29 суток отправил в СИЗО Веронику Наумову, которая обвиняется в убийстве приёмного сына. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

