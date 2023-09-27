Суд арестовал жителя Томской области, убившего женщину-фельдшера
Суд Томской области отправил под стражу местного жителя, обвиняемого в убийстве женщины-фельдшера в населенном пункте Иштан Кривошеинского района. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.
Отмечается, что задержанный признал свою вину и дал показания, подтвердившиеся в ходе проверки на месте преступления.
Отмечается, что погибшая оказала медпомощь знакомому фигуранта, после чего между врачом и злоумышленником возник конфликт. В ходе него преступник ударил медика головой о стену надворного строения и ушел спать.
Тело фельдшера была найдено вечером 25 сентября в лесу поблизости от села с многочисленными телесными повреждениями.
Ранее Чкаловский районный суд Екатеринбурга на один месяц и 29 суток отправил в СИЗО Веронику Наумову, которая обвиняется в убийстве приёмного сына. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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