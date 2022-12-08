Суд арестовал женщину, задавившую ребенка под Новгородом

Женщина в момент аварии, которая случилась 3 декабря, была пьяна. ДТП произошло в деревне Селищи Чудовского района области. Под колесами автомобиля оказался 11-летний мальчик. Виновница аварии скрылась с места происшествия.

После этого автоледи попала еще в одну аварию, столкнувшись с другой машиной.

Ранее следователи инициировали уголовное дело по факту возгорания автомобиля в Волгограде, в результате которого скончался малолетний ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

