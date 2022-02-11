Суд арестовал одного из напавших на магазин «Пятерочка» в Подмосковье

Истринский суд Московской области арестовал гражданина Таджикистана Назиркулу Бобокулову, обвиняемого в нападении на магазин «Пятерочка» в подмосковном селе Новопетровское Истринского городского округа, сообщает ТАСС.

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В суде отметили, что мужчина находился в РФ нелегально, не имеет легальных источников дохода и может скрыться от следствия.

Согласно материалам дела, причастность Бобокулова к преступлению подтверждается записями с камер наблюдения - обвиняемый отвёз соучастников к месту преступления и увёз обратно.

В ходе заседания мужчина заявил, что полностью признаёт свою вину и раскаивается. Также он попросил прощения у родственников убитой женщины.

Ранее правоохранители задержали четверых иностранных граждан, подозреваемых в нападении на магазин в Подмосковье. В ночь на среду несколько человек с битами ворвались в магазин в селе Новопетровское, напав на сотрудников. Одна из продавцов погибла на месте, двое работников получили травмы.

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