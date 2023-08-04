Суд арестовал на два месяца замглавы Минздрава Самарской области Майрамукаева

Таким образом, он останется в СИЗО до 3 октября. Чиновника подозревают в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по которой до 10 лет лишения свободы.

Поэтому же делу вместе с Майрамукаевым проходит и его непосредственный руководитель, глава областного Минздрава Самарской области Армен Бенян.

Ранее глава Минздрава Самарской области опроверг данные о своем задержании, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

