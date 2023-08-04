Суд арестовал на два месяца замглавы Минздрава Самарской области Майрамукаева

Заместителя главы областного Минздрава Самарской области Асланбека Майрамукаева суд по ходатайству следствия отправил под арест сроком на два месяца, сообщает ТАСС.

СМИ: В Самарской области задержали главу Минздрава региона и его заместителя

Таким образом, он останется в СИЗО до 3 октября. Чиновника подозревают в мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по которой до 10 лет лишения свободы.

Поэтому же делу вместе с Майрамукаевым проходит и его непосредственный руководитель, глава областного Минздрава Самарской области Армен Бенян.

Ранее глава Минздрава Самарской области опроверг данные о своем задержании, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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