Суд арестовал курьера, насмерть сбившего в Москве женщину

Московский суд отправил в СИЗО курьера, который, двигаясь на электровелосипеде, сбил женщину-пешехода, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Певица Лада Дэнс готовит иск на 12 млн рублей после ДТП

В ведомстве напомнили, что инцидент произошёл на улице Нижняя Красносельская. Сбитая 22-летним курьером женщина скончалась в больнице.

Отмечается, что виновник ДТП скрылся с места происшествия, однако позже его задержали.

Ранее следователи в Краснодарском крае задержали водителя, чей грузовик столкнулся с автобусом юниорской команды по футболу, в результьте чего погиб 15-летний подросток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
ТЕГИ:СудАрестыДтп В МосквеМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры