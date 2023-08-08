Суд арестовал курьера, насмерть сбившего в Москве женщину
Московский суд отправил в СИЗО курьера, который, двигаясь на электровелосипеде, сбил женщину-пешехода, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В ведомстве напомнили, что инцидент произошёл на улице Нижняя Красносельская. Сбитая 22-летним курьером женщина скончалась в больнице.
Отмечается, что виновник ДТП скрылся с места происшествия, однако позже его задержали.
Ранее следователи в Краснодарском крае задержали водителя, чей грузовик столкнулся с автобусом юниорской команды по футболу, в результьте чего погиб 15-летний подросток, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru