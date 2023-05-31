СЦКК: Пять человек погибли при обстреле птицефабрики в ЛНР
Четыре человека погибли в результате обстрела птицефабрики в поселке Карпаты Перевальского района Луганской народной республики. Об этом сообщает представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что объект подвергся обстрелу со стороны Украины в ночь на 31 мая.
«По предварительной информации, погибли 4 строителя, ранения получили 16 человек», — говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК.
По данным ведомства, было повреждено здание птицефабрики, пишет Ura.ru.
Позже в СЦКК сообщили, что число погибших выросло до пяти, раненых — до 19. Как отметили в ведомстве, по птицефабрике было выпущено 3 ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели, а также ракета типа М31, указывает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru