СЦКК: Пять человек погибли при обстреле птицефабрики в ЛНР

Отмечается, что объект подвергся обстрелу со стороны Украины в ночь на 31 мая.

«По предварительной информации, погибли 4 строителя, ранения получили 16 человек», — говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК.

По данным ведомства, было повреждено здание птицефабрики, пишет Ura.ru.

Позже в СЦКК сообщили, что число погибших выросло до пяти, раненых — до 19. Как отметили в ведомстве, по птицефабрике было выпущено 3 ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели, а также ракета типа М31, указывает телеканал «360».

