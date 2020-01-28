Столкновение пяти машин произошло на Савеловской эстакаде в Москве

Авария с участием пяти машин произошла на Савеловской эстакаде в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское ГАИ.

Как сообщили агентству, в связи с дорожным инцидентом затруднено движение по двум полосам.

В результате ДТП никто не пострадал.

