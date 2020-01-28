Столкновение пяти машин произошло на Савеловской эстакаде в Москве
28 января 202000:20
Авария с участием пяти машин произошла на Савеловской эстакаде в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское ГАИ.
Как сообщили агентству, в связи с дорожным инцидентом затруднено движение по двум полосам.
В результате ДТП никто не пострадал.
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ФОТО: depositphotos.com
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