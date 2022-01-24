Стая собак напала на мальчика в городе Вилючинск Камчатского края
Следователи и прокуратура Камчатского края проверяют обстоятельства нападения стаи бездомных собак на восьмилетнего мальчика в закрытом городе Вилючинск. Об этом сообщает краевой СК.
«По предварительным данным, в дневное время 23 января в районе улицы Крашенинникова микрорайона Рыбачий Вилючинского городского округа на восьмилетнего мальчика напала стая бесхозных собак», – указано в сообщении.
По данным ведомства, животных отогнал подоспевший очевидец. У одного из животных на ухе был чип, рассказал отец мальчика. У ребенка остался синяк на ноге, однако медпомощь ему не потребовалась. В прокуратуре уже заявили, что намерены оценить действия органов, ответственных за контроль уличных животных.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале прокомментировал ситуацию с бездомными животными в России.
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