Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка Курской области

Под украинский обстрел попала деревня Елизаветовка Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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По его словам, в результате обстрела были повреждены линия электропередачи и газовая труба. Всего зафиксировали четыре прилета, отметил Старовойт.

Он добавил, что власти региона помогут собственникам поврежденных домов в их восстановлении.

Ранее стало известно, что при обстреле ДНР погибли два мирных жителя Ясиноватой, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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