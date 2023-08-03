Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка Курской области
3 августа 202316:59
Под украинский обстрел попала деревня Елизаветовка Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате обстрела были повреждены линия электропередачи и газовая труба. Всего зафиксировали четыре прилета, отметил Старовойт.
Он добавил, что власти региона помогут собственникам поврежденных домов в их восстановлении.
Ранее стало известно, что при обстреле ДНР погибли два мирных жителя Ясиноватой, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru