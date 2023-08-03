Старовойт: ВСУ обстреляли деревню Елизаветовка Курской области

По его словам, в результате обстрела были повреждены линия электропередачи и газовая труба. Всего зафиксировали четыре прилета, отметил Старовойт.

Он добавил, что власти региона помогут собственникам поврежденных домов в их восстановлении.

Ранее стало известно, что при обстреле ДНР погибли два мирных жителя Ясиноватой, напоминает RT.

