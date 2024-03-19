Старовойт: при обстреле поселка Теткино три дома получили повреждения
Поселок Теткино Глушковского района Курской области вновь попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
По его словам, в результате обстрела пострадали три домовладения. У них повреждены фасады, окна и заборы.
«Собственникам обязательно окажем помощь», - пообещал Старовойт.
Вооруженные силы России 19 марта уничтожили пункт дислокации диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Как сообщило Минобороны, удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, передает «Радиоточка НСН».
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