Старовойт: при обстреле поселка Теткино три дома получили повреждения

По его словам, в результате обстрела пострадали три домовладения. У них повреждены фасады, окна и заборы.

«Собственникам обязательно окажем помощь», - пообещал Старовойт.

Вооруженные силы России 19 марта уничтожили пункт дислокации диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Как сообщило Минобороны, удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, передает «Радиоточка НСН».

