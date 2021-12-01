Старая авиационная бомба взорвалась в Мюнхене
Взрыв прогремел в Мюнхене на строительной площадке возле главного железнодорожного вокзала. Об этом в своём Twitter сообщила железнодорожная компания Deutsche Bahn.
По предварительным данным, во время буровых работ сдетонировала авиабомба времен Второй мировой войны. В городской пожарной службе заявили, что пострадали три человека, один из них получил серьёзные травмы.
В Deutsche Bahn отметили, что взрыв произошёл возле моста, через который проходят все поезда, поэтому движение составов в данном районе было приостановлено.
Ранее мина времён Великой Отечественной войны взорвалась под комбайном во время полевых работ в Шолоховском районе Ростовской области.
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