Старая авиационная бомба взорвалась в Мюнхене

По предварительным данным, во время буровых работ сдетонировала авиабомба времен Второй мировой войны. В городской пожарной службе заявили, что пострадали три человека, один из них получил серьёзные травмы.

В Deutsche Bahn отметили, что взрыв произошёл возле моста, через который проходят все поезда, поэтому движение составов в данном районе было приостановлено.

Ранее мина времён Великой Отечественной войны взорвалась под комбайном во время полевых работ в Шолоховском районе Ростовской области.