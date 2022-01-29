Стало известно о жертвах крушения Ми-8 под Ульяновском
Один человек обнаружен без признаков жизни, еще двое ранены в результате крушения военного вертолета Ми-8, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник 28 января.
Воздушное судно рухнуло на лед реки под Ульяновском.
Инцидент произошел неподалеку от поселка Дубки. На борту находилось три человека, сообщает Telegram-канал «112».
По данным ТАСС, во время авиакатастрофы никто не погиб.
Известно, что вертолет вылетел с аэродрома Мулино и следовал в Ульяновск.
В Минобороны заявили, что причиной крушения Ми-8 могла стать техническая неисправность.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,6 млн+113 тыс. / сут.
Умерли
330 тыс.+668 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+30 010 / сут.
- Стало известно о жертвах крушения Ми-8 под Ульяновском
- Беглый польский солдат обратился в Гаагский трибунал
- СМИ сообщили подробности инцидента с МиГ-31 в Новгородской области
- «Не все фишки стоят на доске». Россия борется с военными угрозами
- В РПЦ высказались о необходимости закрыть «магазины для взрослых»
- В Кремле прокомментировали вероятность встречи Путина и Зеленского в Пекине
- В Британии предостерегли Путина об ошибке «катастрофического масштаба» из-за Украины
- Путин велел создать в России реестр опасного интернет-контент для защиты детей
- Путин потребовал от Минюста проанализировать вопрос исключения иноагентов из реестра
- Путин поручил рассмотреть предоставление льгот россиянам в ДНР и ЛНР через «Госуслуги»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru