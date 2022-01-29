Стало известно о жертвах крушения Ми-8 под Ульяновском

Один человек обнаружен без признаков жизни, еще двое ранены в результате крушения военного вертолета Ми-8, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник 28 января.

СМИ сообщили подробности инцидента с МиГ-31 в Новгородской области

Воздушное судно рухнуло на лед реки под Ульяновском.

Инцидент произошел неподалеку от поселка Дубки. На борту находилось три человека, сообщает Telegram-канал «112».

По данным ТАСС, во время авиакатастрофы никто не погиб.

Известно, что вертолет вылетел с аэродрома Мулино и следовал в Ульяновск.

В Минобороны заявили, что причиной крушения Ми-8 могла стать техническая неисправность.

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Фото: telegram-канал «Подъем»
ТЕГИ:КрушениеМи-8Вертолет Ми-8
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