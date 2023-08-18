Стало известно о попытке атаки на корабли Черноморского флота

Украинские военные пытались атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота, сообщают «Известия».

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По данным Министерства обороны РФ, это произошло юго-западнее Севастополя. Сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.

Огнем из бортового вооружения они ликвидировали украинский катер.

Ранее эксперт объяснил видео CNN атаки Крымского моста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЧерноморский Флот РФ

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