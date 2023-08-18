Стало известно о попытке атаки на корабли Черноморского флота
18 августа 202302:26
Украинские военные пытались атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота, сообщают «Известия».
По данным Министерства обороны РФ, это произошло юго-западнее Севастополя. Сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков» выполняли задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря.
Огнем из бортового вооружения они ликвидировали украинский катер.
Ранее эксперт объяснил видео CNN атаки Крымского моста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru