Стало известно о 14 погибших во время извержения вулкана в Индонезии
Минимум 14 человек погибли в результате извержения вулкана Семеру на в Индонезии. Люди задохнулись от дыма и пепла, сообщил во время видеоконференции глава национального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сухарианто 5 декабря.
«Количество жертв увеличилось и достигло 14 человек, ранения получили 56 местных жителей, у 35 из них тяжелые травмы», - пояснил представитель властей.
По его словам, не исключено, что число погибших вырастет в связи с продолжением поисковых операций спасателей. Они могут быть затруднены из-за дождей, которые прогнозируют метеорологи в регионе.
Ранее сообщалось о 13 погибших в результате стихийного бедствия, а также десятках пострадавших, находящихся в ожоговых отделениях больниц.
Горячий пепел и облака дыма накрыли остров в субботу. Из-за погодных условий специалисты не смогли оценить уровень угрозы бедствия, и выбросы Семеру накрыли жителей близлежащих территорий.
Ранее выброс пепла на высоту 2,5 км зафиксирован на вулкане Эбеко на северокурильском острове Парамушир в Сахалинской области. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.
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