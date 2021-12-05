Стало известно о 14 погибших во время извержения вулкана в Индонезии

«Количество жертв увеличилось и достигло 14 человек, ранения получили 56 местных жителей, у 35 из них тяжелые травмы», - пояснил представитель властей.

По его словам, не исключено, что число погибших вырастет в связи с продолжением поисковых операций спасателей. Они могут быть затруднены из-за дождей, которые прогнозируют метеорологи в регионе.

Ранее сообщалось о 13 погибших в результате стихийного бедствия, а также десятках пострадавших, находящихся в ожоговых отделениях больниц.

Горячий пепел и облака дыма накрыли остров в субботу. Из-за погодных условий специалисты не смогли оценить уровень угрозы бедствия, и выбросы Семеру накрыли жителей близлежащих территорий.

Ранее выброс пепла на высоту 2,5 км зафиксирован на вулкане Эбеко на северокурильском острове Парамушир в Сахалинской области. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по региону.

