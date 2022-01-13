Стали известны подробности нападения на дом продюсера «Кукол»
Бандиты, которые напали на дом продюсера программы «Куклы» Василия Григорьева и ограбили его, были одеты в черный камуфляж с символикой ФСБ. Об этом сообщает ряд СМИ.
Ранее стало известно, что грабители украли у 63-летнего продюсера около 15 миллионов рублей.
По данным источника, двое злоумышленников ворвались в дом Григорьева в поселке Внуково примерно в 10.00 часов утра. Надев на него наручники, преступники спросили, знает ли он, из какого они ведомства, и сколько ему придется заплатить за свою жизнь. При этом один из бандитов направлял пистолет на голову продюсера, а другой – угрожал шприцом, отмечая, что мужчина умрет мучительной смертью. 55-летнюю домработницу из Украины и ее 54-летнего сожителя преступники пристегнули к кровати наручниками.
После пыток правонарушители уточнили у Григорьева, где лежат деньги. Тогда хозяин дома рассказал, что на втором этаже в коробке хранятся €50 тысяч. Продюсер дал грабителям еще $30 тысяч, которые были там же. Злоумышленник заявил, что этих средств недостаточно, и стал угрожать Григорьеву гранатой. После этого мужчина принес еще $100 тысяч.
Отмечается, что полиция проверит причастность к ограблению знакомых продюсера, которые часто бывали у него дома. Сообщается, что кроме домработницы и ее сожителя там постоянно проживал 64-летний дворник из Таджикистана.
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