Стали известны подробности нападения на дом продюсера «Кукол»

Бандиты, которые напали на дом продюсера программы «Куклы» Василия Григорьева и ограбили его, были одеты в черный камуфляж с символикой ФСБ. Об этом сообщает ряд СМИ.

Ранее стало известно, что грабители украли у 63-летнего продюсера около 15 миллионов рублей.

По данным источника, двое злоумышленников ворвались в дом Григорьева в поселке Внуково примерно в 10.00 часов утра. Надев на него наручники, преступники спросили, знает ли он, из какого они ведомства, и сколько ему придется заплатить за свою жизнь. При этом один из бандитов направлял пистолет на голову продюсера, а другой – угрожал шприцом, отмечая, что мужчина умрет мучительной смертью. 55-летнюю домработницу из Украины и ее 54-летнего сожителя преступники пристегнули к кровати наручниками.