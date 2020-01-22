Стали известны подробности гибели подмосковного пожарного
22 января 202013:58
В Подмосковье пожарный погиб и трое его коллег получили травмы в результате взрыва при тушении возгорания.
Инцидент произошел утром в среду, 22 января, в деревне Петровское (городской округ Серпухов). Пожар начался в тепличном комплексе, во время тушения взорвался баллон с газом.
Как сообщили АГН Москва в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью, жертв и пострадавших среди гражданских лиц нет.
Пожар был потушен к 11:39, были привлечены 13 единиц техники и 39 человек.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПодмосковьеВзрыв
Горячие новости
- Путин призвал бедные семьи написать заявления на детские пособия
- Путин объяснил нужду России в крепком президенте
- Путин заглянул в потребкорзину россиян: мало мяса и рыбы
- При Краснове прокуратуре предрекли серьезные перемены
- Посольство РФ: Среди заболевших коронавирусом в Китае россиян нет