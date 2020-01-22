Стали известны подробности гибели подмосковного пожарного

В Подмосковье пожарный погиб и трое его коллег получили травмы в результате взрыва при тушении возгорания.

Инцидент произошел утром в среду, 22 января, в деревне Петровское (городской округ Серпухов). Пожар начался в тепличном комплексе, во время тушения взорвался баллон с газом.

Как сообщили АГН Москва в пресс-службе ГУ МЧС России по Подмосковью, жертв и пострадавших среди гражданских лиц нет.

Пожар был потушен к 11:39, были привлечены 13 единиц техники и 39 человек.

